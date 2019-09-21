20 сентября в Киеве, во дворе жилого дома по адресу бульвар Марии Примаченко, 5, сгорел электромобиль Chevrolet Bolt. Об этом сообщает "Информатор".

Происшествие случилось около 18:00.

На горячую линию спасателей поступила информация о пожаре. Когда они прибыли на место возгорания, пламя уже полностью охватило автомобиль. Огонь также начал распространяться на одноэтажную пристройку.

К 18:24 пожар удалось локализовать, а в 18:41 - ликвидировать.

Фото: kiev.informator.ua

Владелец сгоревшей дотла машины рассказал полицейским, что прямо перед пожаром зарядил аккумулятор и пошел домой отдыхать. А через 10 минут соседи сказали ему, что автомобиль горит.

По словам очевидцев, возгорание началось в районе левого заднего колеса. Именно там расположены батареи электрокара.

Видео: YouTube/ informator.ua

Пострадавших во время происшествия нет. Детали случившегося выясняются.

Напомним, в начале сентября в самом центре Киева на Владимирской улице сгорел автомобиль Audi А7, на котором ездил старший сын бывшей главы НБУ Валерии Гонтаревой Антон.

Ранее "Страна" писала еще об одном пожаре в Киеве: на проспекте Николая Бажана пылал автомобиль марки BMW X5. Причем спасатели ГСЧС не могли подъехать к нему из-за образовавшейся пробки.