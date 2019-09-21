Бывший вице-президент США, нынешний кандидат в президенты Джо Байден потребовал от Дональда Трампа опубликовать расшифровку записи телефонного разговора Владимиром Зеленским. Об это политик написал в Twitter.

"Если отчеты правдивы, тогда на самом деле нет границ у готовности президента Трампа злоупотреблять своей властью и унижать свою страну", – отметил он.

Байден добавил, что Трамп должен немедленно опубликовать стенограмму звонка, чтобы американский народ сам мог дать оценку, и уполномочить офис директора Национальной разведки рассекретить сообщение.

"Такое поведение особенно отвратительно, поскольку оно использует внешнюю политику нашей страны и подрывает нашу национальную безопасность в политических целях", – подчеркнул он.

Скриншот: Twitter/ Joe Biden

Напомним, что адвокат Трампа Джулиани признал, что просил Украину завести дело против Байдена.

Также Байден лидирует среди кандидатов от Демпартии, но его догоняет Сандерс.