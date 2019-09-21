20 сентября в Киевском районе Одессы легковой автомобиль въехал в группу людей, которые блокировали движение транспорта в знак протеста. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

По словам представителей правоохранителей, на улице Академика Королева собрались горожане, недовольные строительством на территории местного детского сада. В знак протеста митингующие ходили по пешеходному переходу, блокируя движение транспорта.

К толпе подъехал автомобиль Nissan, за рулем которого находилась женщина. Водитель сначала сбавила скорость, но затем двинулась вперед и совершила наезд на двух человек - полицейского и участника акции. Пострадавшие были доставлены в больницу с травмами ног.

Видео: YouTube/ Поліція Одещини

На место аварии приехала следственно-оперативная группа по ДТП. Событие квалифицированно как нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Ранее "Страна" рассказывала об аварии в Киеве, во время которой грузовик MAN протаранил автомобиль Renault.

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