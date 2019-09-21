Старший научный сотрудник Atlantic Council Андрес Аслунд на форуме YES заявил, что олигарх Игорь Коломойский должен сидеть в тюрьме. Об этом он рассказал в комментарии "Першій шпальті".

Аслунд отметил, что в случае возврата "Приватбанка" в собственность Коломойского Украина не получит больше никаких кредитов.

"Если Украина возвратит "Приватбанк", как того хочет этот человек – это будет полная катастрофа. Это будет крест на всем что делает правительство. Страна больше не получит никаких кредитов. И вообще я не понимаю, если Коломойский бандит, и он ограбил "Приватбанк", почему он не сидит в тюрьме? Что вообще тут происходит?" - возмущался эксперт.

Кроме, того эксперт отметил что президенту Украины Владимиру Зеленскому "при таком положении дел не стоит встречаться с Игорем Коломойским". Единственное место, по словам Аслунда, где они могут встретиться – это суд.

Напомним, что Данилюк назвал своей задачей не дать много власти Коломойскому и восстановить баланс.

Также экс-посол США предупредил Зеленского об опасности уступок Коломойскому.