В субботу, 21 сентября в Париже полиция применила слезоточивый газ против протестующих "желтых жилетов". Об этом пишет France24.

Из-за протестов "жилетов" на улицы Парижа вышли тысячи полицейских, чтобы защитить памятники и правительственные здания на фоне нескольких крупных акций протеста.

Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон обратился к участникам движения «желтых жилетов» с просьбой не срывать проведение Дней национального наследия 21−22 сентября, в рамках которых многие исторические здания открывают свои двери для посетителей.

По его словам, хорошо, что люди выражают свое мнение, но это должно быть сделано спокойно.

Напомним, что во Франции массовые акции начались из-за резкого повышения цен на топливо. Позже протестовать вышли французские школьники и студенты.

Ранее "Страна" сообщала, что желтые жилеты освистали Макрона на параде в честь Дня взятия Бастилии.

Также австралийская ультраправая партия сменила название на "Желтые жилеты".