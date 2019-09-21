На границе с аннексированным Крымом на контрольных пунктах въезда/выезда "Чонгар" и "Колончак" начались строительные работы. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Так, в КПВВ "Каланчак" с 08:00 23 сентября будет осуществляться пропуск только пешеходов, а все автомобили будут перенаправляться в КПВВ "Чаплинка", где оформление будет осуществляться в штатном режиме", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в "Чонгаре" пропуск лиц и транспортных средств будет оформляться в установленном порядке, однако из-за ремонтных работ могут возникнуть некоторые неудобства, предупредили в Госпогранслужбе.

Напомним, что КПВВ "Майорское" закрыли из-за обстрелов противника с применением гранатометов.

Также на КПВВ Майорское нашли не только мину, а целый арсенал. Фото.