20 сентября в штате Невада прошел штурм "Зоны 51" - американской военной базы, на которой якобы хранятся НЛО и проводятся опыты на инопланетянах. Об этом сообщает Reuters.

Штурм секретного объекта с целью спасения пытаемых военными инопланетян был анонсирован в специально созданном Facebook-сообществе Official Alienstock Tour около двух месяцев назад. Мероприятие вызвало довольно большой для такого нелепого события ажиотаж: на него подписалось больше 2 миллионов участников, а количество постов в группе перевалило за 100 тысяч.

Штурм был запланирован на 18-20 сентября. Жители крошечных поселений возле военной базы опасались, что даже если спасать инопланетян приедет 10% желающих, возникнет продуктовый, бензиновый и транспортный коллапс. Однако из двух миллионов жаждущих штурмовать объект в Неваду явились около 4 тысяч человек.

Большая их часть обосновалась в поселении Рэйчел с населением 54 человека. Там проходил фестиваль Alienstock. Еще 250 человек жили в лагере, организованном Центром по исследованию инопланетян в городишке Хико. А непосредственно к КПП "Зоны 51" отважились прийти всего 75 смельчаков.

К контрольно-пропускному пункту базы освободители внеземного разума подошли в три часа ночи. Многие из них были в костюмах, масках и с плакатами вроде: "За что заточили инопланетян" и "Иисус был инопланетянином".

Фото: tjournal.ru

Люди подошли вплотную к шлагбауму, провели возле него непродолжительное время и ушли. Перед тем как ретироваться несколько человек пробежались до военных согнувшись и отведя руки назад в стиле Наруто - героя японских манга (пробежка в стиле Наруто была одним из основных мемов в сообществе Official Alienstock Tour).

В целом акция прошла спокойно. Полиция сообщает всего о пяти задержанных. Шериф округа Линкольн Керри Ли заявил, что три человека были арестованы по подозрению в совершении вторжения на территорию "Зоны 51". Еще одного мужчину из Канады задержали за то, что он помочился на забор. Пятый нарушитель попал в участок за "инцидент, связанный с алкоголем".

После окончания акции ее участники сказали, что и не собирались штурмовать "Зону 51" на полном серьезе, а просто хотели отдать должное самой масштабной интернет-активности года.

"Это было странно. Десятки слуйчайных чуваков в странных костюмах стоят в паре метров от правительственного объекта. Это опыт на всю жизнь. Будто Хэллоуин, но только мы всех вокруг раздражаем", - поделился впечатлениями один из сочувствующих инопланетянам.

Как пишут западные СМИ, событие в Неваде собрало граждан многих стран: США, Швеции, Перу, Франции, Австралии, Польши, Канады, Германии и даже России.

Акция стала одним из самых живучих интернет-мемов. Обычно ажиотаж вокруг мемов спадает за 2-3 недели. В этом же случае шумиха не стихала 2 месяца. Кроме того, почти 4 тысячи человек не ограничились постами в соцсети и действительно приехали в Неваду, причем многие с других континентов.

Штурм "Зоны 51" вдохновил тысячи пользователей к творчеству с использованием фотошопа. Twitter накрыла волна постов с хештегом #Area51storm.

Например, юзер @rusya_martynenk обыграл популярный в 1990-х сериал "Секретные материалы". Он подписал кадр их телешоу с агентом Фоксом Малдером: "Штурмовал эту вашу "Зону 51" до того, как это стало мейнстримом".

Фото: Twitter/ rusya_martynenk

Многие пользователи шутили по поводу мультсериала "Симпсоны", в котором ранее находили много пророческих моментов. Дескать, в "Симпсонах" предсказали и штурм военной базы.

Фото: Twitter/ N0urMrad

Некоторые мемы были посвящены малочисленности акции.

Фото: tjournal.ru

Ранее "Страна" писала, что американски военные всерьез готовились к штурму "Зоны 51". Так, ВВС США направили в Неваду подкрепления и самолеты.

Мы также разбирались, что такое "Зона 51", в которую собрались проникать поклонники инопланетян.