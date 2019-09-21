Крупнейшая авиакомпания Бельгии Brussels Airlines прекращает полеты из Украины. Последний авиарейс пройдет 17 ноября, передает Avianews.

Причиной ухода в компании назвали "оптимизацию собственной маршрутной сети".

Отметим, что авиакомпания Brussels Airlines начала полеты в Украину 17 октября 2018 года. Несколькими месяцами ранее в авиакомпании заявили о том, что собираются приостановить полеты с 30 ноября на зимний период, возобновив их 23 февраля.

После того, как Brussels Airlines уйдут с украинского рынка авиаперевозок, единственным альтернативным вариантом для полетов в Брюссель останется авиакомпания МАУ, которую связывают с украинским олигархом Игорем Коломойским.

Напомним, что авиакомпания British Airways отказывается от полетов в украинскую столицу.

Также крупнейшая авиакомпания Коломойского остается убыточной и в 2019 году.