Народный депутат от фракции "Слуга народа", председатель комитета парламента по вопросам внешней политики Богдан Яременко заявил, что украинская делегация не будет участвовать в ближайшей сессии ПАСЕ. Об этом он написал на своем Facebook.

В записи нардеп напомнил, что за неделю в области внешних сношений Рада успела немало. В том числе создала постоянные парламентские делегации в ПАСЕ, ОБСЕ и НАТО. По словам Яременко, ВР быстро завершает учредительный период и переходит к работе по существу. Однако до сих пор сложным и нерешенным остается вопрос ПАСЕ.

"Здесь самый сложный сегодня вопрос ПАСЕ. Не имея другой возможности реагирования на нарушения этой организацией собственных принципов и столкнувшись с достаточно откровенным игнорированием ее интересов, Украина пока воздержится от командировки своей делегации на ближайшую сессию ПАСЕ", - написал политик.

Вместо этого, как признался депутат, ВР сосредоточится на подготовке делегации и проведении консультаций с другими государствами-членами Совета Европы с целью выработки плана возвращения доверия к ПАСЕ.

"Этот подход поддержало подавляющее большинство фракций украинского парламента", - подытожил Яременко.

Скриншот: Facebook/ bohdan.yaremenko

17 сентября в Верховной Раде сформировали новый состав украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

20 сентября стало известно, что делегацию Украины в ПАСЕ возглавила 28-летняя депутат от партии "Слуга народа" Елизавета Ясько.

Осенняя сессия ПАСЕ откроется в начале октября. На ней должны рассмотреть проект резолюции о положении крымских татар на Крымском полуострове.