Украине не будет отправлять делегацию на ближайшую сессию ПАСЕ
Народный депутат от фракции "Слуга народа", председатель комитета парламента по вопросам внешней политики Богдан Яременко заявил, что украинская делегация не будет участвовать в ближайшей сессии ПАСЕ. Об этом он написал на своем Facebook.
В записи нардеп напомнил, что за неделю в области внешних сношений Рада успела немало. В том числе создала постоянные парламентские делегации в ПАСЕ, ОБСЕ и НАТО. По словам Яременко, ВР быстро завершает учредительный период и переходит к работе по существу. Однако до сих пор сложным и нерешенным остается вопрос ПАСЕ.
"Здесь самый сложный сегодня вопрос ПАСЕ. Не имея другой возможности реагирования на нарушения этой организацией собственных принципов и столкнувшись с достаточно откровенным игнорированием ее интересов, Украина пока воздержится от командировки своей делегации на ближайшую сессию ПАСЕ", - написал политик.
Вместо этого, как признался депутат, ВР сосредоточится на подготовке делегации и проведении консультаций с другими государствами-членами Совета Европы с целью выработки плана возвращения доверия к ПАСЕ.
"Этот подход поддержало подавляющее большинство фракций украинского парламента", - подытожил Яременко.
Скриншот: Facebook/ bohdan.yaremenko
17 сентября в Верховной Раде сформировали новый состав украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.
20 сентября стало известно, что делегацию Украины в ПАСЕ возглавила 28-летняя депутат от партии "Слуга народа" Елизавета Ясько.
Осенняя сессия ПАСЕ откроется в начале октября. На ней должны рассмотреть проект резолюции о положении крымских татар на Крымском полуострове.