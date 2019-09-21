Верховная Рада избрала нардепа от фракции "Слуга народа" Никиту Потураева главой постоянной украинской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ.

Также Егор Чернев из "СН" стал главой делегации в Парламентской ассамблее НАТО, написал в Facebook глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко.

"Никита Потураев возглавил делегацию в ПА ОБСЕ, а Егор Чернев - в ПА НАТО", - сказано в сообщении.

Никита Потураев

Егор Чернев

Он отметил, что на текущей неделе парламент создал постоянные парламентские делегации в ПАСЕ, ОБСЕ, НАТО, также продолжится работа с организациями ГУАМ, ПАЧЭС, Евронест.

Скриншот: Facebook/ Богдан Яременко

Напомним, что делегацию Украины в ПАСЕ возглавила 28-летняя "Слуга народа".

Также Латвия передумала выходить из ПАСЕ из-за возвращения России.