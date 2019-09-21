Четыре страны ЕС - Германия, Франция, Италия и Мальта подпишут совместное соглашение об иммигрантах, которое коснется новой добровольной схемы перемещения спасенных в Средиземном море, пишет Politico.

Документ был подписан на встрече министров внутренних дел четырех стран, и является новой попыткой решить проблему, которая сильно разобщала ЕС после миграционного кризиса 2015 года. Такие страны, как Италия и Мальта, годами жаловались на то, что другие члены ЕС отказались принять справедливую долю мигрантов, прибывающих на южные берега Европы.

В проекте соглашения изложены "добровольные обязательства государств-членов". Цель состоит в том, чтобы "создать более предсказуемый и эффективный механизм временной солидарности для обеспечения ... достойной высадки мигрантов, взятых на борт в открытом море".

Но договор может оказаться спорным, поскольку он касается лиц, ищущих убежища, и мигрантов, а не беженцев. Это может открыть схему для людей, которые с меньшей вероятностью получат международную защиту по таким причинам, как преследование или война.

Другими словами, по этой схеме Франция и Германия могут принимать людей, которые с гораздо большей вероятностью будут считаться экономическими мигрантами.

Тот факт, что в проекте не используется термин "беженец", представляется изменением в пользу Италии, которая утверждает, что многие из людей, спасенных в Средиземном море, не имеют права на этот статус. В то время как другие страны ЕС были готовы принять беженцев, прибывших в другую страну ЕС, они были гораздо менее заинтересованы в том, чтобы принимать людей, которых они считают экономическими мигрантами.

Данный проект еще не подписан, и дипломаты предупредили, что он все еще находится в стадии разработки.

Напомним, что глава МВД Италии посоветовал Ричарду Гиру, который призвал принимать мигрантов, отвезти их к себе в Голливуд.

Также в ООН подсчитали, сколько мигрантов из Украины живут за границей.