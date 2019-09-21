Скандального работника "Громадского" Богдана Кутепова, который угрожал избиениям журналистам (в том числе и "Страны") отстранили от выступления на закрытом мероприятии "Громадського" для спонсоров. Об этом он сам сообщил в Facebook.

"Я должен был представлять авторский проект hromadske.doc на закрытом ивенте-презентации нового сезона "Громадського" для доноров и партнеров. Но меня от доноров и партнеров предусмотрительно изолировали. На почту прислали: "В связи с большим количеством внешних гостей и отрицательной оглаской в публичном пространстве ситуации, связанной с тобой, принято решение не вызывать тебя на сцену", - написал Кутепов вечером в пятницу, 20 сентября. При этом он добавил, что не знает, кем именно и как было "принято решение".

Скриншот: Facebook/ Bohdan Kutiepov

Напомним, Богдан Кутепов призвал избивать "неправильных" с его точки зрения журналистов, в том числе и из "Страны".

Позже "Громадське" осудило публичные высказывания Кутепова, а в Редсовете канала рекомендовали исполнительному директору Организации при наличии правовых оснований вынести ему выговор с записью в трудовую книжку, что может быть причиной увольнения в случае дальнейших нарушений.

Также полиция открыла уголовное производство по заявлению редакции "Страна.ua" за призывы Кутепова к избиению журналистов.