Вчера на "Свободе слова" Савика Шустера, которая недавно снова вышла в эфир, произошел скандал.

Телеведущий неожиданно заявил, что подает в суд на Игоря Коломойского. Тот позвонил в студию, и между бизнесменом и Шустером произошла 10-минутная перебранка.

Во время этой пикировки выяснилось много интересного. Коломойский обвинил Шустера в получении денег с гостей программ. А телеведущий заявил, что олигарх в 2015 году снял его передачу с эфира по звонку Порошенко.

В Сети же выразили мнение, что появление такой перебранки в прайм-тайм говорит о войне между владельцем "ТРК Украина" Ринатом Ахметовым (на его канале и выходит "Свобода слова с Савиком Шустером") и Игорем Коломойским.

"Страна" анализировала этот спор, который посмотрели миллионы людей.

Претензия Шустера

Примерно за полчаса до конца своего ток-шоу Савик Шустер заявил, что сейчас "снимет стресс" у аудитории и расскажет о своих особых отношениях с Игорем Коломойским.

Он поведал о том, что ровно четыре года назад "1+1" не выпустил его шоу, которое сняли за две минуты до эфира. И сделали это якобы по указке Игоря Коломойского.

В студии показали отрывок из той передачи, где Шустер, обращаясь к гендиректору канала Александру Ткаченко, заявил: "Нас выбросили, как какой-нибудь хлам. Саша Ткаченко, я не раб. И не какое-нибудь дерьмо в ваших руках".

Интересно, что программа не вышла в эфир через две недели после того, как Шустер и "плюсы" подписали контракт на три года. Показать успели только одну программу. Следующее шоу уже сняли с эфира, и больше они на "плюсах" не выходили.

Комментируя это, ведущий показал отрывок из майского интервью Игоря Коломойского "Украинской правде". В нем бизнесмен рассказал, почему снял шоу с эфира. По его словам, Шустер брал деньги с гостей.

"У него была практика - приглашать и брать за это деньги. Он с двух или трех мэров взял - не крупных городов. И он слупил два по 50 тысяч. Один из них был наш - мы подсунули, чтобы проверить на вшивость. Вот такая гниль", - говорил Коломойский в мае 2019 года (когда Шустер как раз вернулся в Украину).

Бизнесмен уточнил, что телеведущий остался ему должен два с лишним миллиона долларов за невышедшие передачи. Однако уже вчера Савик Шустер заявил, что "отдавал сигнал", просто "1+1" не ставил шоу в эфир.

Слова Коломойского о Шустере - с 33-й минуты

Телеведущий после этого флешбека позвонил экс-мэру Чернигова и действующему голове Тернополя. Те заявили, что не платили за участие в передаче Шустера.

Затем Савик дал свою версию, почему разругался с Коломойским. В тот вечер он пригласил на эфир Олега Ляшко. Тот ехал в студию, чтобы прокомментировать задержание своего однопартийца Игоря Мосийчука. Это задержание было организовано Банковой, чтобы сделать Радикальную партию более покладистой (и в итоге партия Ляшко стала исправно обслуживать интересы Порошенко).

Шустер включил недавнее интервью Ляшко, в котором тот заявил - Коломойский отключил студию Савика, чтобы не допустить его в эфир. И рассказал, что олигарх уже по пути на программу звонил ему и уговаривал не появляться на шоу.

В итоге Савик Шустер заявил, что подает на Игоря Коломойского в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации: "Я принял решение подать в суд на Коломойского. Защита чести, достоинства и, в конце концов, моей профессиональной пригодности".

Ответный звонок Коломойского

После этого в студию позвонил Игорь Коломойский. И они с Шустером начали перепалку, которая продолжалась до конца программы.

Олигарх спросил, закончил ли выступать секретарь СНБО Александр Данилюк.

"То есть вы не смотрите нашу передачу?" – уточнил Шустер.

"Конечно, я не смотрю вашу передачу. Я знаю, чего оно стоит, и как оно стоит, и сколько стоит. У нас с вами же контракты не закрыты", – сказал Коломойский.

Шустер отметил, что будет судиться с Коломойским. Тот заявил, что не боится судов и предложил на выбор Италию или Украину. Шустер сказал, что подумает и спросил у Коломойского его адрес, чтобы прислать иск. Тот заявил, что в прямом эфире адрес не даст, "мы потом увидимся, дам я вам адрес".

"Может, вы сначала деньги верните, взятые за 10 передач, которые вы не провели? А потом будем с вами разговаривать", – сказал Коломойский.

"Придете в суд, покажете контракт", – заявил ведущий.

"Вы верните два триста... 2 млн 300 тыс. долларов", – сказал бизнесмен, говоря о сумме контракта между студией Шустера и "1+1".

"А вы – 155 млрд грн", – отшутился Шустер, имея в виду деньги, которые были выделены из госбюджета на рефинансирование "ПриватБанка" после национализации.

"Сто процентов", – сказал Коломойский под аплодисменты, адресованные Шустеру.

"У вас прямо не передача, а ботоферма, судя по аплодисментам... Вы же – про журналистику, а не про банк... Сразу проявилась направленность модератора, то есть кто заказал передачу. Как там Ахметов поживает? Все нормально?.. Собрали там сборище порохоботов и думаете, что кого-то удивите? Сначала два триста верните", - продолжал бизнесмен.

Он также заявил, что в контракте с Шустером была офшорная часть, которую Коломойский обещал позже показать.

"Война между Ахметовым и Коломойским". Реакция соцсетей

"Думаю, с сегодняшнего дня начнется большая война между "плюсами" и ТРК "Украина". Посмотрим, чем закончится", - написала в Телеграм журналистка Соня Кошкина, которая присутствовала на этом эфире.

Заявление Савика Шустера действительно выглядело как объявление войны Игорю Коломойскому - оно прозвучало слишком неожиданно, было приурочено к событиям четырехлетней давности и касалось по существу лишь самого шоумена - но показано было в прайм-тайм.

Да и в суд Шустер хотел подать на слова Коломойского, сказанные еще весной. Хотя что мешало сделать это сразу?

Иск против Коломойского, публично заявленный в эфире, совпал по времени с работой Савика Шустера на телеканале Рината Ахметова. По поводу которого днепропетровский олигарх не так давно сделал несколько нелестных замечаний. Например, говоря о том, что он слишком много зарабатывает и надо делиться.

Да и судя по тому, что происходит в экономике, Ахметов и Коломойский находятся в состоянии серьезного конфликта. Который, видимо, вчера и выплеснулся на телеэкраны.

Связано это или нет - но "антиколомойская" направленность программы Шустера вчера была налицо. В ней дали трибуну Валерии Гонтаревой, которая на прямом включении из Лондона длительное время критиковала олигарха. Также много обсуждали тему "Приватбанка". Даже секретарь СНБО Данилюк говорил, что намерен бороться с влиянием экс-владельца "Привата".

И под конец - атака лично Шустера на Коломойского и уже описанная выше перепалка.

"Интервью с Коломойским, по высказываниям, с которыми собирается судиться студия Савика, было опубликовано уже как пару месяцев. То есть, давно. Почему об этом нужно было объявлять именно вчера, в прямом эфире, на телеканале Ахметова - вопрос, к Pavlo Yelizarov?", - написал в Facebook журналист Влад Сидоренко.

Павел Елизаров, руководитель студии Шустера, ответил, "потому что он (Коломойский - Ред.) вчера первый раз пришел в эфир". На что Сидоренко ответил: "Вы же могли создать стрим, выйти на пресс-конференцию, позвонить ему в прямом эфире.. ну, миллион способов. Или просто скажите, что хотели именно в пику, таким способом. Вы же понимаете, как это выглядит".

Интересно, что сам экс-нардеп Мосийчук, из-за которого, по заявлению Шустера, он и пострадал в 2015 году, внезапно атаковал телеведущего:

"Как по мне, то в этом эфире Савик был очень далек от журналистской этики и мировых стандартов журналистики. Возможно Шустера что-то и достало, но этим эфиром он умножил на ноль в первую очередь себя", - написал Мосийчук.

Другие комментаторы защищают Савика Шустера и говорят, что его теперь могут ожидать те же проблемы, что и Валерию Гонтареву.

"Посмотрел шоу Савика Шустера, где Игорь Коломойский стал одним из участников гала-срача. Игорь Валерьича давно никто не осмеливался так публично пороть.

Раньше Шустер пытался быть модератором над схваткой, теперь он стал игроком и вступил в прямую конфронтацию с Коломойским.

Я бы на месте Шустера свою машину перепарковал. А то сгореть может", - пишет журналист Виталий Сыч.

Есть и те, кто критикует обоих спорщиков. Нардеп от "Слуги народа" Лиза Богуцкая реагирует на перепалку так:

"Разборки двух базарных бабок. На всю страну.



-А ты меня уволил в 15 году.

-А ты деньги не вернул.

-А ты меня оскорбил.

-А ты и есть м@дак.

-А пошел ты.

-А сам пошел. Только деньги верни.

...

Короче, с Коломойским и так все понятно: человек-деньги. А Шустер окончательно накрылся медным тазом.

...

Выключила. Не досмотрела. Они хоть в конце не задирали юбки, как базарные бабки, чтобы друг другу голые ж.. показать? Все к тому шло".

"Война Ахметова и Коломойского примечательна тем, сколько людей в ней задействованы. По сути весь украинский политикум и вся журналистика отрабатывают за одну или другую сторону. Эпическая битва двух борделей", - подводит итог журналист Вячеслав Чечило.

Главный редактор "Страны" Игорь Гужва обращает внимание на другой эпизод программы - заочную перепалку Коломойского с Гонтаревой. И напоминает, что еще пару лет назад оба оппонента выводили из страны миллиарды гривен.

"Все обсуждают баттл Савика и Коломойского.

А мне очень смешно было вчера смотреть заочный баттл Гонтаревой и Коломойского.

При Гонтаревой, когда она, как верный соратник Порошенко, была назначена главой НБУ, Нацбанк выдавал Приватбанку миллиарды рефинансирования, который Коломойский через подставные фирмы выводил в офшоры (что, кстати, в 2014-2015 было одним из важных факторов паления гривны). Это именно те деньги, которые сейчас пытаются сбить с Коломойского через суды.

Этот праздник жизни продолжался до конца 2016 года, пока под давлением Запада, Порошенко и Гонтарева не пошли на национализацию. Имели ли долю Порошенко и "реформаторша" Гонтарева со схем Коломойского - вопрос, ответ на который было бы хорошо получить в рамках расследования уголовного дела.

Но то, что сейчас два соучастника вымывания средств из Приватбанка - Гонтарева и Коломойский - выясняют между собой отношения, это очень смешно.

Также смешно как и гнев Коломойского по поводу порохоботов в студии Шустера. Порохоботы там конечно присутствовали и вели свою линию.

Но уж точно не Коломойскому, который снял в 2015 году с эфира программу Шустера, чтоб торговаться с Порошенко, на эту тему рассуждать".