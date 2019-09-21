Президент США Дональд Трамп заявил, что действия Белого дома в Украине бессмысленны и раздражают Россию. Об этом пишет издание The Washington Post со ссылкой на источник.

"Позиция президента, по сути, заключается в том, что нам необходимо признать тот факт, что Россия должна быть нашим другом, и кого вообще волнует Украина?" - рассказал собеседник газеты.

Кроме того, в публикации сказано, что Трамп отказывается назначать конкретную дату встречи в Вашингтоне со лидером Украины Владимиром Зеленским. В то же время помощники Трампа настаивают на проведении этих переговоров.

Также Трамп со своим адвокатом потребовал разобраться в Украине в ситуации, связанную с кандидатом на пост президента и экс-вице-президентом Джозефом Байденом и его сыном.

Напомним, что утром (по Киеву) в субботу в Белом доме назвали дату встречи Зеленского с Трампом и темы их разговора.

Также стали известны подробности встречи Зеленского и Трампа.