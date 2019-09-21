В Киеве участковые офицеры требовали взятку от родных девушки, у которой нашли наркотики. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

"В Оболонском районе Киева участковые офицеры полиции задержали молодую женщину, у которой обнаружили вещества, похожие на наркотические средства; правоохранители требовали 60 тыс. грн неправомерной выгоды у родных девушки за избежание ней уголовной ответственности за хранение наркотиков; 28 тыс. грн полицейские получили сразу, еще 10 тыс. - на банковскую карточку одного из участковых офицеров; после перечисления остатка средств в сумме 22 тыс. грн и снятия части средств с карты, правоохранителей задержаны", - сказано в сообщении.

Отмечается, что участковому офицеру объявили подозрение в принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды (ч.3 ст.368 УК Украины).

Оперуполномоченному объявили подозрение в пособничестве в предоставлении неправомерной выгоды за несовершение должностным лицом в интересах третьего лица любого действия с использованием служебного положения, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины).

Фото: ГБР

Напомним, что ​суд разрешил ГБР изъять секретные документы о проходе украинских кораблей через Керченский пролив.

Также в ГБР сообщили, что чиновники МВД продали арестованную нежилую недвижимость в Киеве.