В Киеве на эти выходные, 21-22 сентября, на Крещатике из-за проведения мероприятий ко Дню спасателя перекроют движение авто на улице. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

В Киевсовете отметили, что на главной улице столицы проведут соревнования "Сильнейший пожарный-спасатель Украины. Киев-2019".

"В связи с мероприятием предусмотрен запрет движения всех видов транспорта с 22:00 20 числа по 23:00 22 сентября на улице Крещатик - от улицы Богдана Хмельницкого до улицы Прорезной", - сказано в сообщении.

Мероприятие организовано для популяризации профессии пожарного-спасателя среди жителей и гостей столицы, повышения психологической устойчивости к действий в чрезвычайных ситуациях сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайных ситуаций.

Напомним, что в Киеве ограничили движение метро по красной ветке от Дарницы до Арсенальной.

Также жители Троещины блокировали движение городской электрички.