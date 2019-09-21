В Москве пытались сорвать спектакль "Война близко", который посвящен боевым действиям на Донбассе. Об этом сообщает Интерфакс.

Так, активисты движения SERB ворвались в "Театр.doc" и закидали зрителей стаканчиками с жидкостью с резким запахом, похожей на фекалии.

"Спектакль не был сорван. После его окончания в зал через пожарный вход попали активисты движения SERB и кинули в зал несколько стаканчиков с жидкостью с резким запахом", - рассказали в театре.

"Война близко" - это спектакль в трех частях, основанный на дневнике из Луганска, "который прислал в Театр.doc обычный горожанин - про события последних двух лет: сначала кажется невозможным, что война вдруг придет в их город, но вот рушатся дома, гибнут жители при обстрелах".

Движение SERB - националистическая политическая группа, действующая на территории России и Украины и известная попытками срыва в Москве оппозиционных акций, культурных мероприятий, а также нападениями на активистов и политиков.

Напомним, что в Москве сорвали показ фильма про "Айдар".

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