Президент Украины Владимир Зеленский впервые встретится с лидером США Дональдом Трампом в рамках сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке 25 сентября. Об этом сообщает представитель Белого дома, передает "Радио Свобода".

Отметим, что Офис президента Украины ранее также подтвердил встречу на полях мероприятия ООН.

Ожидается, что двое политиков обсудят в частности процесс урегулирования войны в Донбассе, а также сотрудничество Украины и США в области энергетики и торговли. Кроме того, темой переговоров может стать озабоченность Вашингтона попытки Китая "завладеть интеллектуальной собственностью Украины", отметили в администрации Трампа.

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский объявил о визите в Америку и встрече с Трампом.

Также стали известны подробности встречи Зеленского и Трампа.