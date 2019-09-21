В ночь на 21 сентября в Киеве грузовик MAN протаранил автомобиль Renault, в котором ехала семейная пара. В результате ДТП серьезно никто не пострадал, сообщает "Информатор".

Пассажир легковушки рассказал, что они вместе с женой направлялись в Киев по Бориспольскому шоссе. Женщина проехала перекресток на красный свет светофора и выехала на дорогу прямо перед грузовиком.

В результате столкновения фура ударила авто в бок и отбросила на противоположную сторону дороги. Там Renaultврезалась в столб с декоративными растениями. Кроме того, легковушка зацепила трансформатор.

В аварии муж и жена получили ссадины, их спасли подушки безопасности. Водитель грузовика также не получил травм.

От столкновения с тягачом и столбом у Renault смят практически весь кузов, выбиты стекла, вывернуты двери и задний бампер. У MAN оторвалась решетка радиатора. На месте работал экипаж патрульной полиции. Детали и виновника ДТП установит следствие.

Фото: Информатор

Напомним, что за сутки в ДТП на дорогах Киевской области погибли водитель и мотоциклист.

Также в Киеве пьяный водитель СТО, пытаясь скрыться от полиции, устроил ДТП на машине клиента.