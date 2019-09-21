За прошедшие сутки, 20 сентября на Донбассе боевики 19 раз нарушали режим прекращения огня, в результате чего были ранены четыре бойца ВСУ. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр ООС.

"За минувшие сутки трое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения различной степени тяжести, один - боевое травмирования", - сказано в сообщении.

Так, обстрелы велись из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" совершены обстрелы вблизи Новотроицкого, неподалеку Новогнатовки, вблизи Красногоровки, неподалеку Марьинки, вблизи Водяного, вблизи Павлополя, неподалеку Авдеевки.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" обстрелы зафиксированы неподалеку Новолуганского, вблизи Крымского, недалеко от Южного, вблизи Станицы Луганской, неподалеку Майорска, вблизи Новозвановки.

Фото: Скриншот

Напомним, что в районе проведения ООС погиб боец Нацгвардии.

Также в зоне ООС под обстрелами погибли два украинских военных.