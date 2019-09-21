В субботу, 21 сентября, в Украине ожидается прохладная и дождливая погода. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

По прогнозу метеорологов, дожди пройдут в восточных, а днем ​​и в большинстве северных регионах. В Волынской и Ровенской областях местами ожидается небольшой дождь, на остальной территории Украины без осадков.

Ветер северо-западный, западный 7-12 м / с.

Температура воздуха ночью составит +1 +6, на побережье морей до +10 градусов. В Украине, кроме крайнего юга, на поверхности почвы ожидаются заморозки 0 +3 градуса.

Днем столбики термометров поднимутся до +11 +16, на Закарпатье и Одесской области местами до +17+19 градусов.

Фото: Укргидрометцентр

Напомним, что синоптики сообщили, когда в Украину вернется теплая погода. Карта.

Также спасатели предупредили о заморозках и резком ухудшении погоды в Украине.