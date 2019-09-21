Дерево Виктора Цоя в Киеве будет внесено в список ботанических достопримечательностей. Об этом говорится в сюжете ТСН. 

Ива, возле который легендарный советский рок-музыкант снялся в фильме "Конец каникул", давно стало место паломничества фанатов. Теперь она и десятки других деревьев будет внесена в список ботанических памятников местного значения. 

Сегодня на этом месте пляж, а дерево окружает деревянное сиденье. Про Цоя напоминает распечатанный портрет, который повесили вместо украденного железного. Теперь рядом появится и охранная табличка, поскольку это дерево попало в список охраняемых памятников. 

Видео: YouTube/ТСН

Ранее сообщалось, что появилось видео, как Metallica исполнила "Группу крови" Цоя.

Также мы писали, что картину Виктора Цоя "Рождение звезды" планируют выгодно продать на аукционе.

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