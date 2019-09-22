В Киеве открыли хостел в двух старых вагонах метро.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

"Метрополитеновский транспорт внутри переиначили, а вот снаружи - все оставили без изменений", - говорится в материале.

По словам владельцев хостела, внутри вагона надо было все переделать для комфорта людей и оставить все, что было раньше, возможности не осталось.

Два вагона соединили вместе и сверху накрыли крышей. Внутри хостела довольно комфортно и уютно.

Ранее сообщалось, что в Борисполе октрыли капсульные хостелы, где можно поспать за 370 гривен.

Еще мы писали, что Верховная Рада отказалась штрафовать украинцев за обустроенные в многоэтажках хостелы. Несмотря на множественные жалобы от жильцов.