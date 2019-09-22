В Киеве открыли первый хостел в двух старых вагонах метро. Видео
В Киеве открыли хостел в двух старых вагонах метро.
Об этом сообщается в сюжете ТСН.
"Метрополитеновский транспорт внутри переиначили, а вот снаружи - все оставили без изменений", - говорится в материале.
По словам владельцев хостела, внутри вагона надо было все переделать для комфорта людей и оставить все, что было раньше, возможности не осталось.
Два вагона соединили вместе и сверху накрыли крышей. Внутри хостела довольно комфортно и уютно.
Ранее сообщалось, что в Борисполе октрыли капсульные хостелы, где можно поспать за 370 гривен.
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