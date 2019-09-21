Глава партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что не считает нарушением свой концерт с группой "Океан Эльзы" в Минске, который состоялся 20 сентября.

Об этом он сообщил в интервью Радио Свобода.

"Конституция Украины позволяет народному депутату заниматься творческой деятельностью, а Бог запрещает мне не заниматься творческой деятельностью", - отметил народный депутат.

Как отметил Вакарчук, его выступление не концерте не было оплачено.

"Я не получаю гонораров и тех запрещенных законом выплат, которых не может иметь народный депутат", - пояснил он.

Вакарчук также отметил, что концерт "Океана Эльзы" в Минске был согласован еще до того, как он ушел в политику и на выборы. И таких договоренностей, добавил он, "на самом деле было очень мало".

"Мы сделали и сделаем все, чтобы я минимально отлучался от работы, и вы увидите это", - отметил Вакарчук.

Партия "Голос", созданная Святославом Вакарчуком, получила 20 мандатов по результатам внеочередных парламентских выборов. Сам он был первым номером в списке партии.

Ранее сообщалось, что в партии Вакарчука предложили создать комиссию в Раде по расследованию нападения на Стерненко, который убил человека.

Также мы писали, что появилось видео, как Вакарчук поёт со сцены накануне первого рабочего дня Рады.