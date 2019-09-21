В Украине 90% демобилизованных военнослужащих нуждаются в психологической реабилитации.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Психологическое сопровождение от рекрутинга и после завершения службы. Министерство по делам ветеранов начинает реализацию новой целевой программы. Поддержка ветеранов войны в приоритете, но четкой выстроенной системы нет. И часто ветераны остаются наедине со своими проблемами", - говорится в материале.

Как рассказывают ветераны, самому очень тяжело вернутся к нормальной жизни. Они считают, что общество ветеранов не понимает.

Ранее "Страна" сообщала, что ветерану АТО, который грозил взорвать мост Метро в Киеве, назначили психиатрическую экспертизу.

Также мы писали, что нацкомиссия по реабилитации впервые оправдала осужденного в СССР. Им стал 90-летний оуновец.