Министры иностранных дел Украины и ФРГ Вадим Пристайко и Гайко Маас провели 20 сентября телефонный разговор.

Как сообщил в своем Twitter посол Украины в Германии Андрей Мельник, это уже вторая такая беседа за 2 последних дня.

Главной темой беседы стала подготовка к проведению встречи нормандского формата на высшем уровне.

При этом Укринформу из информированных дипломатических источников стало известно, что немецкая сторона предлагает провести перед саммитом встречу на уровне министров иностранных дел.

Однако Пристайко после консультаций на уровне политических советников в Берлине в начале сентября заявлял, что Киев не видит необходимости в проведении такой встречи.

Отмечается, что сегодняшний разговор состоялся по инициативе немецкой стороны, тогда как инициатором предыдущего была украинская сторона.

Кроме того, Маас проинформировал своего украинского коллегу о чем шла речь в ходе состоявшегося накануне его телефонного разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Ранее сегодня Пристайко заявил, что в Минске собираются письменно согласовать "формулу Штайнмайера".

Также Вадим Пристайко говорил, что миротворцы могут появиться на Донбассе, если не сработают минские соглашения.