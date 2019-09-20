Экс-нардеп от Блока Петра Порошенко Игорь Кононенко вернулся в Украину и был замечен 20 сентября за обедом в киевском ресторане Купол вместе с мужчиной.

Соответствующее фото оказалось в распоряжении "Страны".



Слева нардеп Игорь Кононенко. Фото: Страна.ua

Напомним, ранее мы писали, что Кононенко находится за пределами Украины. По слухам, соратник Порошенко уехал в Африку на сафари.

В связи с расследование громких уголовных дел в отношении Петра Порошенко и его окружения, фамилия Кононенко практически не звучит, но мы сообщали, что в НАБУ открыли против него производство. Также ничего не слышно о повестке Кононенко на допрос или об обысках на его предприятиях.

Ранее сообщалось, что Кононенко и свидетель №1 против Порошенко встретились на очной ставке в НАБУ.

Также мы писали, что в НАПК нашли недостоверные данные в декларациях Кононенко и Филатова.