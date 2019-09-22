Известная американская актриса Деми Мур в своей новой книге рассказала, почему жалеет, что согласилась на предложение группового секса бывшего мужа Эштона Катчера.

Об этом пишет Radar Online.

За весь период супружеской жизни Катчер дважды предлагал Деми Мур развлечься втроем. На все предложения актриса соглашалась. "Я хотела показать ему, какой классной и веселой могу быть", - сказала Мур, заявив, что пошла на это по "непонятным причинам", и назвала это "ошибкой".

В 2010 году Мур увидела сообщение в СМИ об измене Катчера с 21-летней девушкой в их доме. Тогда она чувствовала себя "настоящей дурой".

По словам актрисы, муж не извинился за этот инцидент, а лишь добавил, что групповой секс "размыл все границы", и определенным образом оправдал адюльтер интимным опытом с Мур.

Несмотря на проблемы в отношениях, пара продолжала жить вместе до 2011 года. Тогда женщина прочитала в Google об очередной измене Катчера на мальчишнике у Дэнни Мастерсона.

"Я почувствовала тошноту в животе. Я знала, что это не ложь", - заявила суперзвезда.

Пара официально развелась спустя два года в 2013 году. Отмечается, что Катчер быстро пришел в себя и женился на Миле Кунис в 2015 году. У пары есть двое детей. А вот Мур публично ни с кем не встречалась с тех пор.

Ранее сообщалось, что голливудская пара Мила Кунис и Эштон Катчер прилетели в Черновцы, на родину Милы.