Проще изобрести телепортацию. Новый министр инфраструктуры прокомментировал идею старого о строительстве Hyperloop в Украине
Идея строительства Hyperloop в Украине, мягко говоря, абсурдная. Проще изобрести технологию телепортации.
Такое мнение о строительстве высокоскоростного поезда в Украине министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий высказал днепровскому изданию "Наше місто".
"Мы с господином Омеляном друг друга уважаем. Никто никого не обижает и тем более не вспоминает о Гиперлупе. Я считаю, что идея, мягко говоря, абсурдная. И если мы хотим про что-то такое мечтать, то уже проще изобрести технологию телепортации", - говорит министр.
По его словам, это "однозначно и быстрее и проще".
"И новые дистанции так можно организовывать. В нашем случае, к сожалению, Гиперлупа не будет. Но я все равно хочу, чтобы украинская инфраструктура ездила, летала, плавала и развивалась максимально по всем направлениям", - заявил министр.
Ранее сообщалось, что весной тогда еще министр инфраструктуры Владимир Омелян открыл место для строительства тестовой площадки Hyperloop в Днепре.
Также мы писали, что появился текст меморандума о Hyperloop в Украине, в котором не прописаны обязательства сторон.