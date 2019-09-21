Идея строительства Hyperloop в Украине, мягко говоря, абсурдная. Проще изобрести технологию телепортации.

Такое мнение о строительстве высокоскоростного поезда в Украине министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий высказал днепровскому изданию "Наше місто".

"Мы с господином Омеляном друг друга уважаем. Никто никого не обижает и тем более не вспоминает о Гиперлупе. Я считаю, что идея, мягко говоря, абсурдная. И если мы хотим про что-то такое мечтать, то уже проще изобрести технологию телепортации", - говорит министр.

По его словам, это "однозначно и быстрее и проще".

"И новые дистанции так можно организовывать. В нашем случае, к сожалению, Гиперлупа не будет. Но я все равно хочу, чтобы украинская инфраструктура ездила, летала, плавала и развивалась максимально по всем направлениям", - заявил министр.

Ранее сообщалось, что весной тогда еще министр инфраструктуры Владимир Омелян открыл место для строительства тестовой площадки Hyperloop в Днепре.

Также мы писали, что появился текст меморандума о Hyperloop в Украине, в котором не прописаны обязательства сторон.