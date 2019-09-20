Бухарестский апелляционный суд установил, что бывший президент Румынии Траян Бэсеску работал информатором тайной полиции коммунистической эпохи.

Об этом сообщает Balkan Insight.

"Бывший президент Румынии Траян Бэсеску работал информатором в тайной полиции коммунистической эпохи - Секуритату", - говорится в сообщении.

Суд подтвердил заключение расследования, проведенного ранее Национальным советом по изучению архивов тайной полиции (CNSAS). Бэсеску отрицает эти обвинения и заявляет, что подаст апелляцию.

"Я принимаю приговор суда таким, какой он есть. Я буду обжаловать его в вышестоящей инстанции", - сказал политик после обнародования решения суда.

В июне этого года было начато судебное разбирательство по делу Бэсеску, который был президентом Румынии в период между 2004 и 2014 годами, по обвинению в сотрудничестве с политической полицией во время существования коммунистического режима с 1948 по 1989 год.

Согласно документам румынской разведки и CNSAS, коммунисты завербовали Бэсеску в 1972 году, когда он был студентом академии военно-морского флота.

Его досье уничтожили в 1979 году после того, как Бэсеску примкнул к правящей Коммунистической партии Румынии.

Но CNSAS обнаружила записи, написанные рукой Бэсеску, в которых говорится, что он сообщал информацию о своих коллегах по обучению и иностранцах, с которыми встречался во время профессиональной деятельности.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала возможного информатора в деле Петрова и Боширова.

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