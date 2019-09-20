В четверг, 19 сентября в селе Першотравневое Змиевского района Харьковской области местный житель совершил попытку заживо сжечь клирика Изюмской епархии УПЦ протоиерея Леонида Побигайленко, а также членов его семьи.

Об этом сообщает медиа-группа "Объектив".

Как сообщается, преступник поджег дом, сарай и автомобиль протоиерея Леонида ночью, около 22:30, когда семья уже отходила ко сну. Тогда они услышали громки хлопки.

"Потом почуял запах дыма. Кинулся к дверям, а они не открываются, их специально чем-то подперли снаружи. Я выбрался через окно, открыл двери и вывел матушку с дочерьми на улицу. Уже на улице услышал выстрел", – рассказал о страшных событиях той ночи пострадавший клирик Изюмской епархии.

Никто не пострадал. Позднее сотрудники правоохранительных органов нашли на месте преступления канистры из-под бензина.

Полиция установила, что поджигатель – 32-летний мужчина, сын соседей священнослужителя.

После совершенного преступления преступник пришёл домой и попытался застрелиться. Пуля попала ему в плечо. Сейчас мужчина находится в реанимации.



Фото: objectiv.tv

В данный момент полиция устанавливает обстоятельства преступления. Отмечается, что семья священнослужителя надеется на помощь неравнодушных людей в восстановлении дома.

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