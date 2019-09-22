Издание France Football объявило, что отныне каждый год лучшему вратарю мира будет вручаться трофей имени Яшина.

Об этом пишет издание Footboom.com.

Эта награда именована в честь легендарного в прошлом голкипера московского "Динамо" Льва Яшина, который по-прежнему является единственным вратарем в истории, получившим "Золотой мяч".

Это случилось в 1963 году. Впервые приз будет вручаться в нынешнем году, а список претендентов будет объявлен 21 октября во Франции. В этом списке будет 10 лучших голкиперов мира по версии France Football.

Напомним, Лев Яшин является олимпийским чемпионом 1956 года и чемпионом Европы 1960 года, пятикратным чемпионом СССР, заслуженным мастером спорта СССР. Лучший вратарь XX века по версиям ФИФА, МФФИИС, World Soccer, France Football и Placar.

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