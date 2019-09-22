France Football объявил, что будет вручать трофей Льва Яшина лучшему вратарю мира
Издание France Football объявило, что отныне каждый год лучшему вратарю мира будет вручаться трофей имени Яшина.
Об этом пишет издание Footboom.com.
Эта награда именована в честь легендарного в прошлом голкипера московского "Динамо" Льва Яшина, который по-прежнему является единственным вратарем в истории, получившим "Золотой мяч".
Это случилось в 1963 году. Впервые приз будет вручаться в нынешнем году, а список претендентов будет объявлен 21 октября во Франции. В этом списке будет 10 лучших голкиперов мира по версии France Football.
Напомним, Лев Яшин является олимпийским чемпионом 1956 года и чемпионом Европы 1960 года, пятикратным чемпионом СССР, заслуженным мастером спорта СССР. Лучший вратарь XX века по версиям ФИФА, МФФИИС, World Soccer, France Football и Placar.
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