Компания Colt объявила, что временно прекратит выпуск винтовок для продажи частным лицам, в том числе полуавтоматических винтовок AR-15. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Дело в том, что за последние несколько лет рынок современных спортивных винтовок испытывает значительный переизбыток поставок. С учетом этих уровне производственных мощностей, мы считаем, что на рынке есть достаточный запас винтовок на обозримое будущее", - заявил гендиректор компании Деннис Вейё.

Винтовка AR-15. Фото из открытых источников

Colt продолжит выпускать винтовки по заказам военных и правоохранительных органов, и действующих контрактов хватает на полную загрузку мощностей компании.

Одновременно компания сосредоточится на производстве пистолетов и расширении линеек револьверов и пистолетов М1911.

Ранее "Страна" сообщала, что спецслужбы Беларуси заявили о том, что выявили и ликвидировали схему нелегальных поставок оружия из Украины, через свою территорию, в Россию.

Кроме того, мы рассказывали, что военным разрешили использовать спецсредства в мирное время и оружие в особый период.