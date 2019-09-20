Секретарь СНБО Александр Данилюк объявил, что его задача сделать все, чтобы Игорь Коломойский не получил большой власти в Украине, а также восстановились баланс и доверие.

Об этом Данилюк заявил в прямом эфире программы "Свобода Слова Савика Шустера", что вышла в пятницу на телеканале Украина.

Данилюк вспомнил, как ему, как бывшему министру финансов, задавали вопросы о растущем влиянии олигарха Коломойского на кандидата Зеленского во время предвыборной кампании будущего президента.

"У меня тогда была откровенная позиция. Я увидел настроение президента Зеленского, на тот момент кандидата, менять страну. И я понимал опасность, если будет расти влияние Игоря Коломойского. Я тогда дал публичное обещание, что буду делать все возможное, чтобы был баланс. И до этого момента я это делал", признался Данилюк.

"Происходящее сейчас [с Гонтаревой] я воспринимаю, как угрозу национальной безопасности. Когда происходят внесудебные расправы, то это точно не то, что должно происходить в нашей стране. Это большой риск дестабилизации. Это риск недоверия к новой власти. И я как ее представитель, как секретарь СНБО не должен стоять в стороне", заявил Данилюк.

"Категорически неправильно его [Коломойского] в чем-то обвинять. Это должны доказать или не доказать правоохранительные органы. [...] Не хочу принимать участие в мыльной опере. Виновен - не виновен. У меня только одна претензия. Условия для таких обвинений были созданы. Условия для дестабилизации были созданы непосредственно Игорем Валерьевичем Коломойским. И это опасно. И он должен это понимать. Я уверен, что он это понимает", резюмировал секретарь СНБО.

Ранее сообщалось, что за обвинения в травле Коломойский хочет подать в суд на Гонтареву.

Также мы писали, что под окна президента на Банковой вышли протестующие с плакатами "Импичмент Коломойскому".