Светская львица Ким Кардашьян показала фото своего лица, пораженного болезнью
На селфи с близкого расстояния заметны многочисленные красные пятна, которые выступили на лице светской львицы.
Фото опубликовано в Instagram-аккаунте ее проекта о красоте Poosh.
Лицо Ким Кардашьян с красными пятнами болезни. Фото: Instagram/Poosh
Американская суперзвезда Ким Кардашьян поделилась селфи без макияжа. На снятой вблизи фотографии заметны обильные красные пятна, выступившие на щеках, подбородке и лбу Кардашьян.
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