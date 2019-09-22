На селфи с близкого расстояния заметны многочисленные красные пятна, которые выступили на лице светской львицы.

Фото опубликовано в Instagram-аккаунте ее проекта о красоте Poosh.

Лицо Ким Кардашьян с красными пятнами болезни. Фото: Instagram/Poosh

Американская суперзвезда Ким Кардашьян поделилась селфи без макияжа. На снятой вблизи фотографии заметны обильные красные пятна, выступившие на щеках, подбородке и лбу Кардашьян.

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