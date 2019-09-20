Главный тренер украинской сборной Андрей Шевченко огласил заявку команды на матчи отборочного турнира Евро-2020 против Литвы и Португалии.

Об этом сообщили в пресс-службе УАФ.

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер"), Денис Бойко ("Динамо"), Андрей Лунин ("Вальядолид", Испания).

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Сергей Болбат (все – "Шахтер"), Никита Бурда, Виталий Миколенко, Александр Караваев (все – "Динамо"), Игорь Пластун ("Гент", Бельгия), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), Евгений Коноплянка, Тарас Степаненко, Марлос (все – "Шахтер"), Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (оба – "Динамо"), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия).

Нападающие: Роман Яремчук ("Гент", Бельгия), Жуниор Мораес ("Шахтер").

Резервный список: Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев, Артем Беседин (все – "Динамо"), Виктор Коваленко ("Шахтер"), Роман Безус ("Гент", Бельгия), Евгений Шахов ("Лечче", Италия).

Напомним, тренировочный сбор стартует 7 октября. Поединок с Литвой пройдет 11 октября, а с Португалией - 14-го. Оба матча украинцы проведут дома.

После пяти туров отбора на Евро-2020 сборная Украины занимает первое место в группе B с 13 очками.

Команда Шевченко сыграла вничью с Португалией (0:0), дважды обыграла Люксембург (2:1, 1:0), победила Сербию (5:0) и Литву (3:0).

Ранее сообщалось, что украинским болельщикам запретили ехать на матч Сербия - Украина отбора к Евро-2020.

Также мы писали, что украинская "Александрия" проиграла "Вольфсбургу" в стартовом матче Лиги Европы.