Друзья Анастасии Заворотнюк, у которой обнаружили рак мозга, рассказали, что с актрисой работают "лучшие нейрохирурги России", и сейчас появилась надежда на выздоровление.

Об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на друзей артистки.

За год до беременности Заворотнюк готовилась к гормональной терапии и проходила "серьезное обследование", включавшее МРТ головного мозга. При этом на тот момент медики не обнаружили никаких признаков онкологии.

"Болезнь была выявлена только после родов", - рассказал один из источников издания.

Также друзья Заворотнюк рассказали, что с актрисой работают "лучшие нейрохирурги России", и сейчас появилась надежда на выздоровление.

"Они осторожны в прогнозах, но Насте действительно стало чуть лучше", - отметили они.

Ранее "Страна" сообщала, что Анастасию Заворотнюк готовят к операции, которая не исцелит ее, но облегчит состояние.

Также мы рассказывали, что родственники актрисы отказались от финансовой помощи и все время дежурят у нее в палате.