В Гребенках Киевской области местный военкомат прислал повестку пятилетнему мальчику. Об этом сообщила мать ребенка Екатерина Михальчук на своей странице в социальной сети Facebook.

"Тот случай, когда no comments... Пришла повестка моему сыну, и все бы ничего, но ему 5 лет", - написала она.

В повестке указано, что согласно Закону Украины "Об общей воинской повинности и военной службе" ребенок подлежит прописке в призывном пункте. До 23 сентября он должен явиться в сельсовет с одним из родителей. При этом указано, что явка обязательна. При себе необходимо иметь ряд документов.

Повестка в военкомат пятилетнему ребенку. Фото: Facebook/Katya Mikhalchuk

Как писала "Страна", осенью 2019 года на срочную службу в Украине должны призвать 15,2 тыс. граждан. В Вооруженные силы Украины планируется направить 9 тыс. человек, Нацгвардию - 4,4 тыс., Госпогранслужбу - 1 тыс., Государственную специальную службу транспорта - 800 человек.

Ранее сообщалось, что в Харькове рядом с палаткой АТО, которую хотят снести, поставили палатку-филиал военкомата.