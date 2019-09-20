Появилось видео, как из поселка Нёнокса Архангельской области вертолетами вывезли оборудование с радиоактивных понтонов, которые находились на берегу Белого моря после взрыва на военном полигоне. Об этом 20 сентября сообщает информационное агентство "Беломорканал".

На записи видно, как вертолеты эвакуируют оборудование. Вероятно, радиоактивное оборудование с понтонов перевозят при помощи вертолетов Ми-26, которые есть в 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота России. Они переносят достаточно объемные контейнеры.

О взрыве в Архангельской области России стало известно 8 августа. Ночью 10 августа российская государственная корпорация "Росатом" заявила, что во время испытаний взорвалась ракета, в двигателе которой использовался радиоактивный изотопный источник питания. Минобороны РФ в первом сообщении утверждало, что в атмосферу вредные вещества не попали.

Видео: YouTube/БЕЛОМОРКАНАЛ

Отдел гражданской защиты администрации города Северодвинск сообщил, что расположенные в черте города датчики зафиксировали кратковременное повышение радиационного фона. О скачке радиации после происшествия сообщили и в администрации города Северодвинск, но впоследствии мэрия это сообщение удалила.

В результате взрыва погибли по меньшей мере семь человек - два представителя Минобороны РФ и пять сотрудников "Росатома".

Ранее "Страна" сообщала, что "Росгидромет" выявил в Архангельске и Северодвинске повышенное бета-излучение, однако государственные органы распространяют в СМИ неполную информацию о радиоактивном загрязнении в Архангельской области.

Кроме того, мы рассказывали, что в Италии произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе.