В Шевченковском районном суде Киева во время заседания в пятницу не передали уголовное производство, в котором фигурирует экс-нардеп Николай Мартыненко, непосредственно в Высший апелляционный суд Украины (ВАКС), а направил его в апелляционную инстанцию.

Об этом говорится в сообщении на сайте организации "Центр противодействия коррупции" (ЦПК).

"…судьи Лидия Щебуняева, Елена Мелешак и Владимир Бугиль отказались … направить дело в ВАКС и направили его в киевскую апелляцию, чтобы та в свою очередь обратилась в Верховный суд", - говорится в сообщении.

Перед этим Шевченковский райсуд Киева передал напрямую в ВАКС дело сообщников Мартыненко - Павла Скаленко и Владимира Святненко, сообщил ЦПК. Кроме того, этот суд отказался передавать в ВАКС дело экс-главы Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова, передав его в апелляционную инстанцию, которая должна обратиться в Верховный суд.

Напомним, Мартыненко является фигурантом дела о хищении около 700 млн грн украинских госпредприятий. В частности, речь идет о растрате ГП "НАЭК "Энергоатом" актива в размере более EUR6 млн 400 тыс. вследствие подписания и выполнения договора между госпредприятием и чешской компанией Skoda JS на поставку оборудования для ряда АЭС. Кроме того, его обвиняют в завладении средствами ГП "ВостГОК" в сумме $17,28 млн путем неправомерного заключения и дальнейшего выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата для ГП "ВостГОК" через австрийскую компанию-посредника Steuermann Investitions- und Handelsgesellschaft mbH, подконтрольную участникам преступной организации.

Как сообщалось, Высший апелляционный суд Украины начал работать 5 сентября.