Верховная Рада приняла изменения в закон о НБУ, которые позволяют ему осуществлять мероприятия по повышению уровня финансовой грамотности населения, "за" проголосовали 309 народных депутатов.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

"Прямой мандат по финансовой грамотности является подтверждением взятых нами обязательств как лидера направления на национальном уровне. В стратегии НБУ, комплексной программе развития финансового сектора до 2020 года и проекте стратегии развития финансового сектора до 2025 года финансовая грамотность - ключевой компонент для роста финансового благополучия граждан ", - цитирует пресс-служба НБУ председателя центробанка Якова Смолия.

Прямой мандат на мероприятия по финансовой грамотности имеют финансовые регуляторы стран-лидеров мира по показателям экономического развития, человеческого капитала и уровня финансовой грамотности - Канады, Японии, Великобритании, Австралии.

НБУ разработал и представил в июне 2019 года видение стратегии по финансовой грамотности, которая призвана унифицировать, скоординировать и объединить усилия государственных органов, бизнеса и гражданского общества, направленные на повышение финансовой грамотности на национальном уровне.

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