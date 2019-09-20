В пятницу утром в полицию Киева поступило сообщение о массовом минировании 20 жилых домов, 8 роддомов, 11 детских садов, 22 торговых центра, посольства и мостов.

На проверку всех "минирований" ушел целый день, сообщение оказалось ложным.

Об этом сообщает начальник отдела коммуникаций столичного главка полиции Оксана Блищик на своей странице в Facebook.

"Только что проверки завершились: ничего опасного", - написала Оксана Блищик.

Она добавила, что следователи Печерского управления полиции начали уголовное производство по ст. 259 Уголовного кодекса Украины - заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан. Санкция - до 6 лет лишения свободы.

Скриншот: Facebook/Оксана Блищик

Ранее "Страна" сообщала, что в пятницу, 20 сентября, Днепровский суд Киева назначил "мостовому террористу" Алексею Белько 2 месяца ареста с возможностью внесения залога.

Кроме того, мы рассказывали, что во Львове из-за сообщений о заминировании вузов эвакуировали 4 тысячи человек.