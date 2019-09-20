Под зданием Офиса президента Украины в Киеве несколько десятков активистов устроили акцию "Импичмент Коломойскому". Об этом сообщает Укринформ.

Как сообщается, участники акции принесли с собой государственную символику и флаги партии "Демократический топор", а также плакаты с надписями "Бабушку на Родину", "FBI + Беня. Поможем им встретиться" и тому подобное.

Активисты требуют, чтобы президент Украины Владимир Зеленский лишил Коломойского влияния на украинскую политику.

"Мы считаем, что Коломойского много. Надо не просто отнимать у него паспорт. Это только для начала. Надо забирать Коломойского из государства в глобальном смысле", - сказал председатель политической партии "Демократический топор" Игорь Щедрин.

Один из основателей партии "Демократический топор" Юрий Гудименко отметил, что информацию о наличии у Коломойского гражданств других государств они передали в Государственную миграционную службу.

"А дальше они (ДМС - прим.Ред) передают это заявление в специальную комиссию при Президенте Украины, а подписать эту историю должен сам Президент Зеленский", - отметил Гудименко.

Он добавил, что участники акции требуют от Зеленского взять под контроль эту ситуацию и сделать так, чтобы процесс рассмотрения заявления не затягивался.

Сейчас ситуация под Офисом Президента спокойная, на месте работают несколько полицейских и полиция диалога.

Фото: ukrinform.ru

Ранее сообщалось, что под Офисом президента прошли стычки митингующих с полицией.

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