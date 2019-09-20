Осенью 2019 года на срочную службу в Украине должны призвать 15,2 тыс. граждан.

Об этом на брифинге сообщил начальник управления персонала - заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ, генерал-майор Геннадий Долгашов. Новость сообщает УНИАН.

В Вооруженные силы Украины планируется направить 9 тыс. человек, Нацгвардию - 4,4 тыс., Госпогранслужбу - 1 тыс., Государственную специальную службу транспорта - 800 человек. Срок службы составляет 18 месяцев, но для тех, кто имеет высшее образование (степень магистра или специалиста) - 12 месяцев. Военнослужащие срочной службы для выполнения боевых задач в зоне проведения ООС не привлекаются.

Расходы на каждого призывника составляют около 4 тыс. 406 грн, при этом 3 тыс. 842 грн призывник получает как денежное пособие. Призывной возраст в Украине установлен на уровне 20-27 лет.

Получить отсрочку от армии или освобождение от срочной службы могут:

признанные по состоянию здоровья негодными к военной службе в мирное время;

лица, которые до дня отправления на срочную службу достигли 27 лет лица, исполнившие обязанности службы в военном резерве в течение сроков первого и второго контрактов;

лица, отец или мать, брат или сестра которых погибли, умерли или стали инвалидами во время прохождения военной службы или сборов военнообязанных;

лица, которые до получения гражданства Украины прошли военную службу в других государствах;

лица, которые были осуждены за совершение преступления к лишению свободы, ограничению свободы, в том числе с освобождением от отбывания наказания;

лица, которым после окончания учебного заведения присвоены воинские звания офицерского состава.

Долгашов также напомнил, что за нарушение закона о военной службе предусмотрены два вида ответственности - административная и уголовная. В качестве административного наказания за неявку в военкомат применяются штрафы: за первое нарушение - от 5 до 7 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 85 до 119 грн), за повторное нарушение - от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 170 до 225 грн). Уголовная ответственность за это предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет.

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