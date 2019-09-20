Трамп пообещал ввести против Ирана самые жесткие экономические санкции
Президент США Дональд Трамп объявил, что страна вводит санкции против национального банка Ирана. По словам президента, это самый высокий уровень санкций, который когда-либо накладывали на страну, сообщает "CNBC".
Трамп рассказал о таком решении журналистам в ходе встречи с премьер-министром Австралии Скоттом Мориссоном. Каких-либо подробностей ограничительных мер он не привел.
Два дня назад Трамп заявил в Twitter, что поручил министру финансов Стивену Мнучину найти способ существенно ужесточить санкции против Ирана. Поводом для этого стала атака дронов на нефтяное месторождение и завод первичной переработки в Саудовской Аравии.
Скриншот: Twitter/Donald J. Trump
Вашингтон считает, что за нападением стоят иранские военные. Атака, которая произошла в субботу, 14 сентября, заставила Саудовскую Аравию вдвое сократить добычу нефти. Это привело к росту цен на семь процентов по итогам недели.
Ранее "Страна" сообщала, что после атаки дронов Саудовская Аравия примкнула к коалиции США для защиты судоходства на Ближнем Востоке.
Также мы рассказывали, что США нашли места в Иране, откуда велась атака дронов по заводу в Саудовской Аравии.