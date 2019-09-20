Президент США Дональд Трамп объявил, что страна вводит санкции против национального банка Ирана. По словам президента, это самый высокий уровень санкций, который когда-либо накладывали на страну, сообщает "CNBC".

Трамп рассказал о таком решении журналистам в ходе встречи с премьер-министром Австралии Скоттом Мориссоном. Каких-либо подробностей ограничительных мер он не привел.

Два дня назад Трамп заявил в Twitter, что поручил министру финансов Стивену Мнучину найти способ существенно ужесточить санкции против Ирана. Поводом для этого стала атака дронов на нефтяное месторождение и завод первичной переработки в Саудовской Аравии.

Скриншот: Twitter/Donald J. Trump

Вашингтон считает, что за нападением стоят иранские военные. Атака, которая произошла в субботу, 14 сентября, заставила Саудовскую Аравию вдвое сократить добычу нефти. Это привело к росту цен на семь процентов по итогам недели.

Ранее "Страна" сообщала, что после атаки дронов Саудовская Аравия примкнула к коалиции США для защиты судоходства на Ближнем Востоке.

Также мы рассказывали, что США нашли места в Иране, откуда велась атака дронов по заводу в Саудовской Аравии.