Российский премьер-министр Дмитрий Медведев назвал глупостью высказывание американского генерала и командующего американскими ВВС в Европе Джеффри Харриган о разработке плана по преодолению российской системы противовоздушной обороны в Калининградской области. Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook вечером в пятнице.

"Лучше они занимались своим основным делом и смотрели на то, что происходит с их противоракетной обороной и теми средствами, которые создаются Соединенными Штатами", — заявил глава правительства РФ.

В качестве примера Медведев привел атаку беспилотников, приведшую к разрушению нефтяных объектов в Саудовской Аравии, которые защищали американские системы Patriot. "Вот на это стоит обращать внимание, а не формулировать дурацкие идеи, которые не имеют никаких шансов на реализацию", — добавил премьер.

Скриншот: Facebook/Дмитрий Медведев

Напомним, сегодня командующий операциями ВВС США в Европе генерал Джеффри Хэрриган заявил журналистам, что у Вашингтона есть план для прорыва расположенной в Калининграде системы ПВО. По словам Джеффри Хэрригана, если "российская агрессия" из Калининграда "потребует ответа США", то принятые Вашингтоном меры будут "многоэлементными, своевременными и эффективными".

Ранее сообщалось, что после атаки дронов Саудовская Аравия примкнула к коалиции США для защиты судоходства на Ближнем Востоке.

Также мы писали, что США нашли места в Иране, откуда велась атака дронов по заводу в Саудовской Аравии.