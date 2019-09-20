Экс-глава Минздрава Ульяна Супрун заявила, что украинцы должны оценивать не внешний вид и одежду политиков, а их эффективность. Этой теме она посвятила очередной пост в Facebook.

Супрун сообщила, что с сожалением наблюдает в украинских изданиях фотоподборки с разными заголовками: "Чем удивили народные депутаты в первый рабочий день", "День вышиванки: в чем красовались народные депутаты".

Ей не по душе, что журналисты и редакторы считают допустимым акцентировать внимание на внешнем виде и одежде политиков и государственных чиновников.

Экс-глава Минздрава утверждает, что единственный случай, когда внешний вид депутата или кого-либо из политиков не только может, но и должен интересовать журналистов - это когда стоимость наряда явно не соответствует задекларированному состоянию должностного лица.

"Все остальное - это объективация и сознательное смещение фокуса с действительно важных вопросов. Но не только журналисты опускаются до такого дискурса. Тема внешнего вида - один из довольно распространенных в украинской политике методов борьбы с оппонентами. И к сожалению, аудитория и избиратели это до сих пор терпят", - написала Супрун.

По словам Ульяны Супрун, ей не раз передавали разговоры ее оппонентов, которые апеллировали к ее внешнему виду.

"Понимаю, для них было непривычно, что министр здравоохранения может одеваться, как обычный украинец. Но я приходила в министерство работать на украинский народ и защищать здоровье украинцев, а не набивать собственные карманы средствами налогоплательщиков", - написала Супрун.

Она выразила сожаление, что подобный дискурс до сих пор существует в обществе. По мнению Супрун, когда прибегают к таким аргументам, становится понятно, что сказать по существу нечего - поэтому и приходится обсуждать, почему чиновник ходит в джинсах и ездит в метро.

"Зато стоит обращать внимание на эффективность работы чиновников и политиков - на реально измеряемые изменения, над которыми работает человек. Зарплаты политикам все же платят из средств налогоплательщиков именно за работу в пользу государства, а не за то, как они выглядят в эфире телеканалов. Наконец человек имеет право на собственный стиль и может решать, какие месседжи транслировать с помощью одежды или вообще не выбирать одежду средством самовыражения. Стоит наконец избавиться от стереотипов о том, как "правильно" выглядит чиновник или политик", - подытожила Супрун.

Скриншот: Facebook/ Уляна Супрун

Напомним, Супрун объяснила, почему мужчины в Украине живут на 10 лет меньше, чем женщины.

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