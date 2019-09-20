Вечером в четверг, 19 сентября, на автодороге "Киев-Одесса" одна за другой произошли аварии, еще одна произошла ночью в Бородянском районе. В них погибли два человека.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Первая авария произошла когда грузовик въехал в припаркованный автобус. В результате столкновения автобус "Газель" загорелся, но обошлось без жертв.

Пожар потушили и в момент, когда правоохранители оформили ДТП и уже собирались уезжать с места происшествия, на большой скорости в тот же автобус въехал внедорожник. В результате аварии 39-летний житель Одессы, который был за рулем внедорожника погиб на месте происшествия.

Фото: пресс-служба полиции

Еще одно ДТП произошло ночью в с. Песковка, Бородянского района. Водитель мотоцикла "Урал" выехал на обочину, где произошло столкновение со столбом электроопоры. Мотоциклист от полученных травм погиб, его пассажир доставлен в травматологическое отделение.

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