В Окружном административном суде Киева было открыто производство в деле по иску к Кабмину об отмене ограничений для внутренне перемещенных лиц относительно получения пенсий и других выплат только через Ощадбанк.

Подготовительное заседание пройдет 4 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу об отмене ограничений для внутренне перемещенных лиц относительно получения пенсий и других выплат исключительно через Ощадбанк. Дело будет рассматриваться по правилам общего искового производства, подготовительное заседание назначено на 4 декабря 2019 года", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что с соответствующим иском к Кабинету министров Украины обратился заместитель прокурора Автономной Республики Крым.

В частности, истец обжалует п.1 постановления КМУ "Об осуществлении социальных выплат внутренне перемещенным лицам" в части, касающейся выплат пенсий, пожизненных государственных стипендий, всех видов социальной помощи и компенсаций, полагающихся указанным лицам, через счета и сеть учреждений ПАО "Державний ощадний банк України”.

Как считает истец, определение Ощадбанка единственным банком для проведения социальных выплат внутренне перемещенным лицам не соответствует ст. 1 Протокола Конвенции о защите прав человека и основных свобод, положениям закона Украины "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц" и нарушает принципы гражданского законодательства на свободу договора и выбор контрагента.

Ранее сообщалось, что Рада одобрила отслеживание субсидий, пособий и пенсий через цифровую платформу .

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