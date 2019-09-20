Депутаты хотят законодательно урегулировать право на применение боевой техники и оружия соединениями, военными частями и подразделениями ВСУ и Государственной специальной службы транспорта в особый период, а также применение специальных средств подразделениями охраны Госспецтрансслужбы в мирное время и особый период (до введения военного положения и после его прекращения или отмены). Об этом сообщает "Юрлига".

Законопроект № 1224 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно применения Вооруженными Силами Украины и Государственной специальной службой транспорта боевой техники, оружия и специальных средств в особый период", внесенный группой народных депутатов от "Слуги народа", был принят в первом чтении за основу на вечернем заседании Парламента 20 сентября.

Проектом закона предусмотрено:

Закрепить право соединений, военных частей и подразделений ВСУ на применение боевой техники и оружия в особый период до введения военного положения и после его прекращения или отмены путем внесения изменений в название и ч. 1 ст. 1-1 Закона "О Вооруженных Силах Украины". Исключить ч. 9 ст. 5 Закона "О Государственной специальной службе транспорта" и дополнить ст. 13 данного Закона новыми частями о применении специальных средств военнослужащими Госспецтрансслужбы, работниками подразделений военизированной охраны этой Службы, а также оружия военнослужащими Госспецтрансслужбы.

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